Масштабні протести фермерів — Зеленський закликав керівництво Польщі приїхати на кордон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на протести польських фермерів та блокаду кордону. Український лідер доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Про це глава держави повідомив у Telegram у середу, 21 лютого.

Звернення Зеленського до влади Польщі

Зеленський нагадав про успішну співпрацю сусідніх країн, та підкреслив, що вона може похитнутися через події на кордоні. За його словами, через політизацію, усі спільні досягнення можуть виявитися марними.

"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", — наголосив президент.

Глава держави заявив, що доручив українському уряду відвідати кордон до 24 лютого та розібратися в ситуації, що склалася. При цьому, президент також звернувся із проханням до колеги Дуди та прем'єра Туска, щоб ті підтримали переговори та прибули на кордон.

"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", — заявив Зеленський.

Зеленський закликав представників Єврокомісії прибути на кордон

Президент висловив свою готовність приїхати на протести. Лідер України звернувся до Єврокомісії із закликом зберегти єдність Європи і попросив, щоб на зустрічі сусідніх країн був також присутній представник Єврокомісії.

"Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", — додав Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Посадовець переконаний, що вирішенням проблеми стане діалог з відповідними інституціями ЄС.

Також на щоденному селекторі 21 лютого Зеленський разом з урядовцями детально розібрали ситуацію на кордоні з Польщею та визначили подальші кроки. Президент запевнив, що вони будуть дуже швидко.