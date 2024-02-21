Зеленський провів щоденний селектор — які теми обговорювались

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор з урядовцями. Головна тема обговорення — блокування на польському кордоні.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Що обговорювали на селекторі

Ситуація на кордоні з Польщею

Зеленський розповів, що разом з урядовцями, зокрема, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським, детально розібрали ситуацію на кордоні з Польщею та визначили подальші кроки. Президент запевняє, що вони будуть дуже швидко.

"Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Глава держави також заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Урядовець відзвітував щодо постачання боєприпасів, зброї, системи РЕБ, дронів. Також з доповіддю виступив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він розповів про ситуації по напрямках. Крім того, глава держави заслухав зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

"Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях. Дякую всім, хто підтримує людей і захищає життя!" — наголосив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського в Telegram

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

На масові протести відреагував і президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Однак зараз польські фермери "хвилюються за своє існування" і мають право на протест, якщо він законний.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак наголосив, що українська агропродукція витісняє їхню на німецькому ринку. Він вважає, що слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС.