У Польщі розповіли, чому українське зерно стало проблемою для країни

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Фото: РАР

Польський уряд занепокоєний, що українська агропродукція витісняє їхню на німецькому ринку. Там вважають, що слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в інтерв'ю РАР.

Чому українське зерно стало проблемою для Польщі

Колодзейчак розповів, що українська продукція "вкрала" німецький ринок у Польщі. Там також протестують німецькі фермери, адже вони не хочуть продуктів з України.

"Ми також бачимо протести в Німеччині і голоси німецьких фермерів, що вони не хочуть цих продуктів з України, де можна побачити, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на ці продукти, які викликають занепокоєння, і німецький ринок також був відібраний у нас українською продукцією", — сказав заступник міністра.

За його словами, наразі українське зерно проходить через Польщу транзитом і не імпортується до країни. Попри те, що Колодзейчак отримав декілька повідомлень за останній тиждень про розвантаження українських товарів у Польщі, така інформація не підтвердилась.

Він наголосив, що на товари з України, які надходять до ЄС, слід запровадити квоти. Також слід зробити більш ефективним їх транспортування за межі ЄС.

"Наразі ми даємо себе витіснити із західноєвропейських ринків, і це факт", — підсумував Колодзейчак.

Що відбувається на кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, який прямував до Німеччини.

Під час протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Однак польські правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та покарали любителя путінського режиму.

На масові протести відреагував і президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Однак зараз польські фермери "хвилюються за своє існування" і мають право на протест, якщо він законний.