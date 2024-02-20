Один з польських фермерів на протесті закликав Путіна "розібратися з Україною"

Надпис на тракторі польського фермера. Фото: Gazeta Wyborcza

На українсько-польському кордоні триває блокада руху транспорту. Польські фермери перешкоджають перетину кордону не лише вантажівкам, але й легковим авто та пасажирським автобусам. Під час протесту один з польських аграріїв на своєму тракторі розмістив плакат, на якому написаний заклик до президента Росії Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

Польський фермер звернувся до Путіна, розмістивши банер на тракторі

У мережі поширили фото, на якому зображений банер з надписом: "Путін, розберися з Україною та Брюсселем, та нашими правителями". Такі дії аграрія, який почепив плакат на свій трактор обурили пересічних поляків. Вони різко відреагували на вчинок фермера та засудили його в мережі.

Випадок стався під час протесту на автостраді у польському селі Ґожичкі, яке знаходить на кордоні з Чехією.

Як вказують у виданні, інші учасники акції протесту не підтримали такий заклик колеги. Фермери наголосили, що "тримають кулачки" за Україну у боротьбі проти Росії.

Організатори мітингу також були обурені створення подібного банера, однак наголосили, що кожен учасник самостійно несе відповідальність за подібні надписи.

Нагадаємо, 20 лютого розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії фермерів з сусідньої країни.

Пересічні поляки прокоментували Новини.LIVE такі дії аграріїв.

Додамо, в пункті пропуску "Долгобичув — Угринів" 20 лютого, дозволили перетин кордону для легкових автомобілів та автобусів після 18:00. Однак, польські фермери й далі продовжують блокувати рух вантажного транспорту.