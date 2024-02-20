Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Один з польських фермерів на протесті закликав Путіна "розібратися з Україною" arrow

Один з польських фермерів на протесті закликав Путіна "розібратися з Україною"

20 лютого 2024 20:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Один з польських фермерів на протесті закликав Путіна "розібратися з Україною"
Надпис на тракторі польського фермера. Фото: Gazeta Wyborcza
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На українсько-польському кордоні триває блокада руху транспорту. Польські фермери перешкоджають перетину кордону не лише вантажівкам, але й легковим авто та пасажирським автобусам. Під час протесту один з польських аграріїв на своєму тракторі розмістив плакат, на якому написаний заклик до президента Росії Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

Польський фермер звернувся до Путіна, розмістивши банер на тракторі

У мережі поширили фото, на якому зображений банер з надписом: "Путін, розберися з Україною та Брюсселем, та нашими правителями". Такі дії аграрія, який почепив плакат на свій трактор обурили пересічних поляків. Вони різко відреагували на вчинок фермера та засудили його в мережі.

Випадок стався під час протесту на автостраді у польському селі Ґожичкі, яке знаходить на кордоні з Чехією.

Як вказують у виданні, інші учасники акції протесту не підтримали такий заклик колеги. Фермери наголосили, що "тримають кулачки" за Україну у боротьбі проти Росії.

Організатори мітингу також були обурені створення подібного банера, однак наголосили, що кожен учасник самостійно несе відповідальність за подібні надписи.

Нагадаємо, 20 лютого розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії фермерів з сусідньої країни.

Пересічні поляки прокоментували Новини.LIVE такі дії аграріїв.

Додамо, в пункті пропуску "Долгобичув — Угринів" 20 лютого, дозволили перетин кордону для легкових автомобілів та автобусів після 18:00. Однак, польські фермери й далі продовжують блокувати рух вантажного транспорту.

Польща
мітинг
війна
володимир путін
протести
Україна
фермери
блокада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі