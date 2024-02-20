Один из польских фермеров на протесте призвал Путина "разобраться с Украиной"

Надпись на тракторе польского фермера. Фото: Gazeta Wyborcza

На украинско-польской границе продолжается блокада движения транспорта. Польские фермеры препятствуют пересечению границы не только грузовикам, но и легковым авто и пассажирским автобусам. Во время протеста один из польских аграриев на своем тракторе разместил плакат, на котором написан призыв к президенту России Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем".

Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Польский фермер обратился к Путину, разместив баннер на тракторе

В сети распространили фото, на котором изображен баннер с надписью: "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем и нашими правителями". Такие действия агрария, повесившего плакат на свой трактор, возмутили рядовых поляков. Они резко отреагировали на поступок фермера и осудили его в сети.

Случай произошел во время протеста на автостраде в польском селе Гожочки, которое находится на границе с Чехией.

Как отмечают в издании, другие участники акции протеста не поддержали такой призыв коллеги. Фермеры подчеркнули, что "держат кулачки" за Украину в борьбе против России.

Организаторы митинга также были возмущены созданием подобного баннера, однако подчеркнули, что каждый участник самостоятельно несет ответственность за подобные надписи.

Напомним, 20 февраля начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия фермеров из соседней страны.

Обычные поляки прокомментировали Новини.LIVE такие действия аграриев.

Добавим, в пункте пропуска "Долгобычув — Угринов" 20 февраля, разрешили пересечение границы для легковых автомобилей и автобусов после 18:00. Однако польские фермеры продолжают блокировать движение грузового транспорта.