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Українські перевізники розпочали протест у відповідь на кордоні з Польщею

20 лютого 2024 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські перевізники розпочали протест у відповідь на кордоні з Польщею
Протест українських перевізників. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські перевізники почали мирну акцію на польському кордоні у вівторок, 20 лютого. Це відповідь на блокаду пунктів пропуску фермерами Польщі.

Про це повідомило "Суспільне".

Мирна акція українських перевізників

Протест українців розпочався о 12:00 біля ПП "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова" та "Шегині — Медика". Водії розмістили на вантажівках плакати з написами:

  • "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому";
  • "Стоп блокаді на кордонах";
  • "Втратить Україна — втрачатиме Польща";
  • "Блокада України — зрада європейських цінностей.
Протест українських перевізників
Протест українських перевізників. Фото: "Суспільне"

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України". Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", — наголосив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Перевізники зазначають, що впускатимуть польські вантажівки з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич розповів, що акція триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", — зазначив Михалевич.

Нагадаємо, з 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. 

Польща
кордон
протести
Україна
автомобіль

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