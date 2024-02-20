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У ДПСУ пояснили, що відбувається на польському кордоні

20 лютого 2024 13:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ пояснили, що відбувається на польському кордоні
Протест польських фермерів у Грубешові. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у вівторок, 20 лютого. 

Яка ситуація на кордоні з Польщею станом на 20 лютого

  • "Медика — Шегині"

На цьому пункті пропуску польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на невизначений термін. 

  • "Долгобичув — Угринів"

У ДПСУ кажуть, що біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

  • "Зосін — Устилуг"

На цій ділянці з 13:00 до 16:00 протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

  • "Корчова — Краківець"

"До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно", — йдеться у повідомленні ДПСУ. 

  • "Гребене — Рава-Руська"

З 13:00 20 лютого рятувальники повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

  • "Дорогуськ — Ягодин"

До 19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.

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Скриншот допису ДПСУ в Telegram

Нагадаємо, 20 лютого розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають зупинення Зеленої угоди, припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України та припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.

Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість. 

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликають владу Польщі розблокувати кордон та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики.

кордон
протести
гуманітарна допомога
вантажівки
фермери
автобуси
ДПСУ

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