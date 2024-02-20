У ДПСУ пояснили, що відбувається на польському кордоні

Протест польських фермерів у Грубешові. Фото: REUTERS

З 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у вівторок, 20 лютого.

Яка ситуація на кордоні з Польщею станом на 20 лютого

"Медика — Шегині"

На цьому пункті пропуску польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на невизначений термін.

"Долгобичув — Угринів"

У ДПСУ кажуть, що біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

"Зосін — Устилуг"

На цій ділянці з 13:00 до 16:00 протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

"Корчова — Краківець"

"До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Гребене — Рава-Руська"

З 13:00 20 лютого рятувальники повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

"Дорогуськ — Ягодин"

До 19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.

Скриншот допису ДПСУ в Telegram

Нагадаємо, 20 лютого розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають зупинення Зеленої угоди, припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України та припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.

Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликають владу Польщі розблокувати кордон та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики.