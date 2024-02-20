У ДПСУ пояснили, що відбувається на польському кордоні
З 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі у вівторок, 20 лютого.
Яка ситуація на кордоні з Польщею станом на 20 лютого
- "Медика — Шегині"
На цьому пункті пропуску польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на невизначений термін.
- "Долгобичув — Угринів"
У ДПСУ кажуть, що біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.
- "Зосін — Устилуг"
На цій ділянці з 13:00 до 16:00 протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.
- "Корчова — Краківець"
"До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно", — йдеться у повідомленні ДПСУ.
- "Гребене — Рава-Руська"
З 13:00 20 лютого рятувальники повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.
- "Дорогуськ — Ягодин"
До 19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.
Нагадаємо, 20 лютого розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають зупинення Зеленої угоди, припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України та припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.
Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.
Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликають владу Польщі розблокувати кордон та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики.
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