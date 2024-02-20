В ГПСУ объяснили, что происходит на польской границе
С 20 февраля польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 20 февраля.
Какая ситуация на границе с Польшей по состоянию на 20 февраля
- "Медика — Шегини"
В этом пункте пропуска польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на неопределенный срок.
- "Долгобычев — Угринов"
В ГПСУ говорят, что возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.
- "Зосин — Устилуг"
На этом участке с 13:00 до 16:00 протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.
- "Корчевая — Краковец"
"До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно", — говорится в сообщении ГПСУ.
- "Гребене — Рава-Русская"
С 13:00 20 февраля поляки полностью заблокировали движение по обоим направлениям всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.
- "Дорогуск — Ягодин"
До 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.
Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.
Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на рельсы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призывают власти Польши разблокировать границу и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.
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