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В ГПСУ объяснили, что происходит на польской границе

20 февраля 2024 13:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ объяснили, что происходит на польской границе
Протест польских фермеров в Грубешове. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С 20 февраля польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 20 февраля.

Какая ситуация на границе с Польшей по состоянию на 20 февраля

  • "Медика — Шегини"

В этом пункте пропуска польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на неопределенный срок.

  • "Долгобычев — Угринов"

В ГПСУ говорят, что возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.

  • "Зосин — Устилуг"

На этом участке с 13:00 до 16:00 протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

  • "Корчевая — Краковец"

"До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно", — говорится в сообщении ГПСУ.

  • "Гребене — Рава-Русская"

С 13:00 20 февраля поляки полностью заблокировали движение по обоим направлениям всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

  • "Дорогуск — Ягодин"

До 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

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Скриншот сообщения ГПСУ в Telegram

Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на рельсы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призывают власти Польши разблокировать границу и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.

граница
протесты
гуманитарная помощь
грузовики
фермеры
автобусы
ГПСУ

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