В ГПСУ объяснили, что происходит на польской границе

Протест польских фермеров в Грубешове. Фото: REUTERS

С 20 февраля польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 20 февраля.

Какая ситуация на границе с Польшей по состоянию на 20 февраля

"Медика — Шегини"

В этом пункте пропуска польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на неопределенный срок.

"Долгобычев — Угринов"

В ГПСУ говорят, что возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.

"Зосин — Устилуг"

На этом участке с 13:00 до 16:00 протестующие планируют ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

"Корчевая — Краковец"

"До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно", — говорится в сообщении ГПСУ.

"Гребене — Рава-Русская"

С 13:00 20 февраля поляки полностью заблокировали движение по обоим направлениям всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

"Дорогуск — Ягодин"

До 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Скриншот сообщения ГПСУ в Telegram

Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на рельсы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призывают власти Польши разблокировать границу и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.