Масштабна блокада кордону — МЗС України відреагувало на дії поляків

Протести польських фермерів у Дорогуську. Фото: REUTERS

Міністерство закордонних справ України закликає владу Польщі розблокувати кордон, бо це не має виправдання. Крім того, у відомстві вимагають вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook, 20 лютого.

Реакція МЗС на масштабні протести польських фермерів

Ніколенко заявив, що блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має ніякого виправдання.

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", — сказав він.

Крім того, в МЗС заявили про неприйнятність агресивного ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Зазначається, що антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції, мета якої — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

"Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах", — наголосив Ніколенко.

Урядовець підкреслив, що в умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки.

Допис Олега Ніколенка в Facebook

Нагадаємо, 20 лютого розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають зупинення Зеленої угоди, припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України та припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.

Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.