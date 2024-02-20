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Масштабная блокада границы — МИД Украины отреагировало на действия поляков

20 февраля 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Масштабная блокада границы — МИД Украины отреагировало на действия поляков
Протесты польских фермеров в Дорогуске. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что это не имеет оправдания. Кроме того, в ведомстве требуют принять меры для прекращения антиукраинской риторики.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Facebook, 20 февраля.

Реакция МИД на масштабные протесты польских фермеров

Николенко заявил, что блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно ни сопровождалось, не имеет никакого оправдания.

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России. Граница Польши и Украины — это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", — сказал он.

Кроме того, в МИД заявили о неприемлемости агрессивного отношения со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Отмечается, что звучащие на границе антиукраинские лозунги подтверждают политически мотивированный характер акции, цель которой — провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", — подчеркнул Николенко.

Чиновник добавил, что в условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы.

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Сообщение Олега Николенко в Facebook

Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на путях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.

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