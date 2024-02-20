Украинские перевозчики начали ответный протест на границе с Польшей

Протест украинских перевозчиков. Фото: "Суспільне"

Украинские перевозчики начали мирную акцию на польской границе во вторник, 20 февраля. Это ответ на блокаду пунктов пропуска фермерами Польши.

Об этом сообщило "Суспільне".

Мирная акция украинских перевозчиков

Протест украинцев начался в 12:00 возле ПП "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчова" и "Шегини — Медика". Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями:

"Снимите блокаду — верните украинских водителей домой";

"Стоп блокаде на границах";

"Потеряет Украина — будет терять Польша";

"Блокада Украины — измена европейских ценностей.

Протест украинских перевозчиков. Фото: "Суспільне"

"То, что делают поляки, уже вышло за любые рамки. Сегодня у нас здесь есть "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины. Суть нашей акции — останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", — отметил глава ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик.

Перевозчики отмечают, что будут пускать польские грузовики с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

Глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич рассказал, что акция продлится с 20 февраля по 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

"Или стоят все, или едут все. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков есть или к Евросоюзу, или к своей власти, никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень мощно, будут стоять круглосуточно", — отметил Михалевич.

Напомним, с 20 февраля польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на рельсы.