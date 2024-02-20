Кубраков відреагував на блокування пасажирського автобуса польськими фермерами

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: УНІАН

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що польські фермери на кордоні зупинили пасажирський автобус. Після чого невідомі особи затримали, ймовірно, громадянина Ізраїлю, який перебував в ньому. За його словами, Польща негайно має відреагувати на таку подію.

Його слова цитує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у вівторок, 20 лютого.

Що відомо про блокування пасажирського транспорту на кордоні 20 лютого

За інформацією ЗМІ, такий інцидент стався на пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне".

Блокування фермерами пасажирського автобуса на кордоні. Фото: Труха

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі знаходяться жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", — наголосив Кубраков.

Заклик до польської сторони

Він зауважив, українська сторона впевнена в тому, що такі дії мають невеликую підтримку у Польщі. Кубраков запевнив, що польський уряд теж не підтримує подібні акції протесту, тому наразі є важливою "їхня негайна реакція".

В міністерстві додали, що станом на 17:30 було ускладнено рух пасажирського транспорту на пунктах "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".

Скриншот допису з Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Нагадаємо, раніше ми писали, що на КПП "Рава-Руська" польські фермери заблокували рух пасажирського автобуса, де перебували українці.

Польські фермери 20 лютого також перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.