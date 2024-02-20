Кубраков відреагував на блокування пасажирського автобуса польськими фермерами
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що польські фермери на кордоні зупинили пасажирський автобус. Після чого невідомі особи затримали, ймовірно, громадянина Ізраїлю, який перебував в ньому. За його словами, Польща негайно має відреагувати на таку подію.
Його слова цитує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у вівторок, 20 лютого.
Що відомо про блокування пасажирського транспорту на кордоні 20 лютого
За інформацією ЗМІ, такий інцидент стався на пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне".
"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі знаходяться жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", — наголосив Кубраков.
Заклик до польської сторони
Він зауважив, українська сторона впевнена в тому, що такі дії мають невеликую підтримку у Польщі. Кубраков запевнив, що польський уряд теж не підтримує подібні акції протесту, тому наразі є важливою "їхня негайна реакція".
В міністерстві додали, що станом на 17:30 було ускладнено рух пасажирського транспорту на пунктах "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".
Нагадаємо, раніше ми писали, що на КПП "Рава-Руська" польські фермери заблокували рух пасажирського автобуса, де перебували українці.
Польські фермери 20 лютого також перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.
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