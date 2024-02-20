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Польські фермери перекрили залізницю на кордоні та висипали українське зерно

20 лютого 2024 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польські фермери перекрили залізницю на кордоні та висипали українське зерно
Польські фермери, які розсипали українське зерно. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські фермери у вівторок, 20 лютого, перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині". До того ж вони розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Про це повідомило "Суспільне".

Що відбувається на польсько-українському кордоні

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", — розповів співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають українське зерно через емоції.

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", — зазначив Кондрув.

На місце події приїхала поліція. Менш ніж за пів години польські фермери розблокували залізницю.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери розпочали масові протести не лише на кордоні з Україною, а й по містах усередині країни. Аграрії, які протестують, вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне". За його словами, в цьому питанні має бути справедливість.

Польща
кордон
Україна
фермери
зерно
блокада

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