Польские фермеры перекрыли железную дорогу на границе и высыпали украинское зерно

Польские фермеры рассыпали украинское зерно. Фото: скриншот с видео

Польские фермеры во вторник, 20 февраля, перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини". К тому же они рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути.

Об этом сообщило "Суспільне".

Что происходит на польско-украинской границе

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — рассказал соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают украинское зерно из-за эмоций.

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо", — отметил Кондрув.

На место происшествия приехала полиция. Менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали массовые протесты не только на границе с Украиной, но и в городах внутри страны. Протестующие аграрии требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное". По его словам, в этом вопросе должна быть справедливость.