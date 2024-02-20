Польские фермеры перекрыли железную дорогу на границе и высыпали украинское зерно
Польские фермеры во вторник, 20 февраля, перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини". К тому же они рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути.
Об этом сообщило "Суспільне".
Что происходит на польско-украинской границе
"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — рассказал соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.
По его словам, протестующие высыпают украинское зерно из-за эмоций.
"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо", — отметил Кондрув.
На место происшествия приехала полиция. Менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.
Напомним, 20 февраля польские фермеры начали массовые протесты не только на границе с Украиной, но и в городах внутри страны. Протестующие аграрии требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное". По его словам, в этом вопросе должна быть справедливость.
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