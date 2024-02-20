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Ситуація на кордоні загострюється — поляки заблокували автобус з українцями

20 лютого 2024 17:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація на кордоні загострюється — поляки заблокували автобус з українцями
Блокада пасажирського автобуса з українцями. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На КПП "Рава-Руська" поблизу кордону з Польщею протести польських фермерів набирають серйозних обертів. У вівторок, 20 лютого, польські аграрії заблокували рух пасажирського автобуса з українцями. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Поляки заблокували пасажирський автобус з українцями

На опублікованому відео в соцмережах, польські аграрії вигукують нецензурну лайку в адресу українців, та заявляють, що не хочуть бачити їх у своїй країні. 

За словами очевидців, ситуація різко стала загострюватися, коли протестувальники помітили польських правоохоронців, які вдягли наручники на одного з пасажирів автобуса. Затриманий кричав, що він не українець, а громадянин Ізраїлю, та спізнюється на рейс. 

Зазначимо, що в уряді Польщі появу правоохоронців на страйку аграріїв наразі не прокоментували.

Ситуація на кордоні з Польщею — останні новини

Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.

Додамо, аграрії-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Українські перевізники почали у відповідь власну мирну акцію на польському кордоні.

Страйкарі не зупинилися, і перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині", розсипавши українське зерно з вантажного вагона на залізничній колії.

Польща
кордон
КПП
Україна
страйк
автобуси

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