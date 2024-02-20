Ситуація на кордоні загострюється — поляки заблокували автобус з українцями
На КПП "Рава-Руська" поблизу кордону з Польщею протести польських фермерів набирають серйозних обертів. У вівторок, 20 лютого, польські аграрії заблокували рух пасажирського автобуса з українцями.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Поляки заблокували пасажирський автобус з українцями
На опублікованому відео в соцмережах, польські аграрії вигукують нецензурну лайку в адресу українців, та заявляють, що не хочуть бачити їх у своїй країні.
За словами очевидців, ситуація різко стала загострюватися, коли протестувальники помітили польських правоохоронців, які вдягли наручники на одного з пасажирів автобуса. Затриманий кричав, що він не українець, а громадянин Ізраїлю, та спізнюється на рейс.
Зазначимо, що в уряді Польщі появу правоохоронців на страйку аграріїв наразі не прокоментували.
Ситуація на кордоні з Польщею — останні новини
Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.
Додамо, аграрії-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Українські перевізники почали у відповідь власну мирну акцію на польському кордоні.
Страйкарі не зупинилися, і перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині", розсипавши українське зерно з вантажного вагона на залізничній колії.
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