Польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною

Протести польських фермерів. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону. Рух транспорту обмежено, або повністю заблоковано майже на всіх контрольно-пропускних пунктах українсько-польського кордону.

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України у вівторок, 20 лютого.

Що відомо про ситуацію на кордоні станом на 20 лютого

"Раніше вони пропускали по одній вантажівці щогодини, а сьогодні заблокували кордон повністю", — наголосив один із перевізників виданню "Страна.UA".

Блокування руху транспорту на кордоні. Фото: Страна.UA

Відомо, що через блокаду кордону почали зростати ціни на перевезення. Ще два тижні тому за доставку з Гданська до Києва можна було заплатити 1,5-2 тисячі євро, зараз вартість перевезення зросла до понад чотирьох тисяч євро.

Нагадаємо, 20 лютого поляки розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Польські фермери також перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Українські перевізники у відповідь розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею.