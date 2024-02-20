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Польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной

20 февраля 2024 16:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной
Протесты польских фермеров. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Польские протестующие начали полную блокаду украинской границы. Движение транспорта ограничено или полностью заблокировано почти на всех контрольно-пропускных пунктах украинско-польской границы.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины во вторник, 20 февраля

Что известно о ситуации на границе по состоянию на 20 февраля

"Раньше они пропускали по одному грузовику каждый час, а сегодня заблокировали границу полностью", — отметил один из перевозчиков "Страна.UA".

польские фермеры начали протесты на железной дороге
Блокировка движения транспорта на границе. Фото: Страна.UA

Известно, что из-за блокады границы начали расти цены на перевозки. Еще две недели назад за доставку из Гданьска в Киев можно было заплатить 1,5-2 тысячи евро, сейчас стоимость перевозки выросла до более четырех тысяч евро.

Напомним, 20 февраля поляки начали масштабные протесты не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Польские фермеры также перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути.

Украинские перевозчики в ответ начали мирную акцию на границе с Польшей.

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зерно

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