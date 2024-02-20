Ситуация на границе обостряется — поляки заблокировали автобус с украинцами

Блокада пассажирского автобуса с украинцами. Фото: скриншот

На КПП "Рава-Русская" близ границы с Польшей протесты польских фермеров набирают серьезные обороты. Во вторник, 20 февраля, польские аграрии заблокировали движение пассажирского автобуса с украинцами.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Поляки заблокировали пассажирский автобус с украинцами

На опубликованном видео в соцсетях, польские аграрии выкрикивают нецензурную брань в адрес украинцев и заявляют, что не хотят видеть их в своей стране.

По словам очевидцев, ситуация резко стала обостряться, когда протестующие заметили польских правоохранителей, надевших наручники на одного из пассажиров автобуса. Задержанный кричал, что он не украинец, а гражданин Израиля и опаздывает на рейс.

Отметим, что в правительстве Польши появление правоохранителей на забастовке аграриев пока не прокомментировали.

Ситуация на границе с Польшей — последние новости

Напомним, сегодня польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Добавим, аграрии-митингующие решили продлить блокаду границы с Украиной до апреля. Украинские перевозчики начали ответную собственную мирную акцию на польской границе.

Забастовщики не остановились, и перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини", рассыпав украинское зерно из грузового вагона на железнодорожном пути.