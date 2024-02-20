Поляки вирішили продовжити блокаду кордону з Україною — названо термін

Протест польських фермерів на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

Польські фермери вирішили продовжити блокаду кордону з Україною ще на місяць. Таким чином, вона буде тривати до квітня.

Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув в коментарі RMF24.

Блокада польсько-українського кордону

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати на продовження протесту на наступний місяць, він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", — сказав Кондрув.

За його словами, протестувальники не виступають проти громадян України. Мітинг стосується надмірного завезення зерна.

"Нас завалюють зерном з України. Кажуть, що ми проти України. Ми, фермери з усієї Польщі, перші простягли дружню руку і привітали наших братів з України. І зараз вони завдають нам шкоди...Ми, як фермери, голосували за пана Туска. Ми очікували від нього суттєвої співпраці, а не лише обіцянок", — зазначив він.

Лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село" закликав прем'єра Польщі Дональда Туска приїхати на кордон і врегулювати ситуацію.

"Ми відкрили коридор солідарності, і всі ринки збуту забрала Україна. Сьогодні нам нема куди продавати зерно, і те українське зерно, яке до нас тече, це технічне зерно, яке є шкідливим", — сказав Кондров.

Він також послався на дії Євросоюзу. За словами Кондрова, Брюссель нічого не робить, аби вирішити ситуацію. Лідер протесту в Медиці очікує, що представники влади Польщі та ЄС прибудуть на місце протестів, аби зупинити їх.

"Вони нічого з цим не роблять. Мабуть, хочуть загострити. Якби їм було не байдуже, сюди б приїхала комісія і послухала фермерів. На мою думку, така комісія повинна бути створена в Брюсселі, хтось повинен приїхати сюди на кордон і поговорити з нами. Звичайно, тоді б ці емоції розрядилися, а також черги на кордоні", — вважає Кондров.

Він додав, якщо їхні вимоги не виконають, то це буде міжнародна проблема. За його словами, тоді поляки перестануть пропускати й пасажирські автобуси.

Нагадаємо, польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону. Рух транспорту обмежено, або повністю заблоковано майже на всіх контрольно-пропускних пунктах українсько-польського кордону.

Українські перевізники у відповідь розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею.