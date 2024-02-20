Поляки решили продлить блокаду границы с Украиной — назван срок

Протест польских фермеров на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

Польские фермеры решили продлить блокаду границы с Украиной еще на месяц. Таким образом, она продлится до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув в комментарии RMF24.

Блокада польско-украинской границы

"Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать на продолжение протеста на следующий месяц, он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры частично будут работать в поле, а частично будут стоять на границе", — сказал Кондрув.

По его словам, протестующие не выступают против граждан Украины. Митинг касается чрезмерного завоза зерна.

"Нас заваливают зерном из Украины. Говорят, что мы против Украины. Мы, фермеры со всей Польши, первые протянули дружескую руку и поздравили наших братьев из Украины. И сейчас они наносят нам вред... Мы, как фермеры, голосовали за Туска. Мы ожидали от него существенного сотрудничества, а не только обещаний", — отметил он.

Лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село" призвал премьера Польши Дональда Туска приехать на границу и урегулировать ситуацию.

"Мы открыли коридор солидарности, и все рынки сбыта забрала Украина. Сегодня нам некуда продавать зерно, и то украинское зерно, которое к нам течет, это техническое зерно, которое является вредным", — сказал Кондров.

Он также сослался на действия Евросоюза. По словам Кондрова, Брюссель ничего не делает, чтобы разрешить ситуацию. Лидер протеста в Медице ожидает, что власти Польши и ЕС прибудут на место протестов, чтобы остановить их.

"Они ничего с этим не делают. Видимо, хотят обострить. Если бы им было не безразлично, сюда бы приехала комиссия и послушала фермеров. По моему мнению, такая комиссия должна быть создана в Брюсселе, кто-то должен приехать сюда на границу и поговорить с нами. Конечно, тогда бы эти эмоции разрядились, а также очереди на границе", — считает Кондров.

Он добавил, если их требования не выполнят, то это будет международная проблема. По его словам, тогда поляки перестанут пропускать пассажирские автобусы.

Напомним, польские протестующие начали полную блокаду украинской границы. Движение транспорта ограничено или полностью заблокировано почти на всех контрольно-пропускных пунктах украинско-польской границы.

Украинские перевозчики в ответ начали мирную акцию на границе с Польшей.