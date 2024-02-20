Кубраков отреагировал на блокировку пассажирского автобуса польскими фермерами

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: УНИАН

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что польские фермеры на границе остановили пассажирский автобус. После чего неизвестные лица задержали, вероятно, гражданина Израиля, который находился в нем. По его словам, Польша немедленно должна отреагировать на такое событие.

Его слова цитирует пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины во вторник, 20 февраля.

Что известно о блокировке пассажирского транспорта на границе 20 февраля

По информации СМИ, такой инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное".

Блокирование фермерами пассажирского автобуса на границе. Фото: Труха

"Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста. Я отметил это во время разговора с Яцеком Северой, главой бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства", — подчеркнул Кубраков.

Призыв к польской стороне

Он отметил, что украинская сторона уверена в том, что такие действия имеют небольшую поддержку в Польше. Кубраков заверил, что польское правительство тоже не поддерживает подобные акции протеста, поэтому сейчас важна "их немедленная реакция".

В министерстве добавили, что по состоянию на 17:30 было затруднено движение пассажирского транспорта на пунктах "Долгобычев-Угринов" и "Зосин-Устилуг".

Скриншот сообщения из Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Напомним, ранее мы писали, что на КПП "Рава-Русская" польские фермеры заблокировали движение пассажирского автобуса, где находились украинцы.

Польские фермеры 20 февраля также перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути.