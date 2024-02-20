Кубраков отреагировал на блокировку пассажирского автобуса польскими фермерами
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что польские фермеры на границе остановили пассажирский автобус. После чего неизвестные лица задержали, вероятно, гражданина Израиля, который находился в нем. По его словам, Польша немедленно должна отреагировать на такое событие.
Его слова цитирует пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины во вторник, 20 февраля.
Что известно о блокировке пассажирского транспорта на границе 20 февраля
По информации СМИ, такой инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное".
"Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста. Я отметил это во время разговора с Яцеком Северой, главой бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства", — подчеркнул Кубраков.
Призыв к польской стороне
Он отметил, что украинская сторона уверена в том, что такие действия имеют небольшую поддержку в Польше. Кубраков заверил, что польское правительство тоже не поддерживает подобные акции протеста, поэтому сейчас важна "их немедленная реакция".
В министерстве добавили, что по состоянию на 17:30 было затруднено движение пассажирского транспорта на пунктах "Долгобычев-Угринов" и "Зосин-Устилуг".
Напомним, ранее мы писали, что на КПП "Рава-Русская" польские фермеры заблокировали движение пассажирского автобуса, где находились украинцы.
Польские фермеры 20 февраля также перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути.
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