На кордоні з Польщею в одному з пунктів пропуску відновився рух пасажирського транспорту

Черги з автотранспорту на кордоні з Україною. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" у вівторок, 20 лютого, дозволили перетин кордону для легкових автомобілів та автобусів після 18:00. Проте на цьому напрямку польські фермери й далі продовжують блокувати рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Яка ситуація на кордоні з Польщею станом на вечір 20 лютого

Прикордонники зазначають, що протестувальники планують пропускати на пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" за годину лише чотири вантажівки на в'їзд в Україну та по одній вантажівці на виїзд з України.

Крім того, мітингувальники можуть пропускати невелику кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

Вони планують кожних 30 хвилин пропускати по п'ять легкових авто в обох напрямках та кожної години по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Щодо автобусів, то їх пропускатимуть в обох напрямках у звичайному режимі.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, польські фермери 20 лютого продовжили блокаду на кордоні з Україною до квітня 2024 року. Новини.LIVE вдалося поспілкуватися з поляками та запитати їхню думку про страйк польських аграріїв та повну блокаду кордону.

Також міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на інцидент на кордоні, де польські фермери зупинили пасажирський автобус та затримали людину.