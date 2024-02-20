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На границе с Польшей в одном из пунктов пропуска возобновилось движение пассажирского транспорта

20 февраля 2024 20:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На границе с Польшей в одном из пунктов пропуска возобновилось движение пассажирского транспорта
Очереди с автотранспорта на границе с Украиной. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На границе с Польшей в пункте пропуска "Долгобыч-Угринов" во вторник, 20 февраля, разрешили пересечение границы для легковых автомобилей и автобусов после 18:00. Однако на этом направлении польские фермеры продолжают блокировать движение грузового транспорта.

Об этом сообщает прессслужба ГПСУ.

Какая ситуация на границе с Польшей вечером 20 февраля

Пограничники отмечают, что протестующие планируют пропускать на пункте пропуска "Долгобычув-Угринов" за час всего четыре грузовика на въезд в Украину и по одному грузовику на выезд из Украины.

Кроме того, митингующие могут пропускать небольшое количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых авто в обоих направлениях и каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину. Что касается автобусов, то их будут пропускать в обоих направлениях в обычном режиме.

возобновление движения для легковых автомобилей и автобусов
Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, польские фермеры 20 февраля продлили блокаду на границе с Украиной до апреля 2024 года. Новини.LIVE удалось пообщаться с поляками и спросить их мнение о забастовке польских аграриев и полной блокаде границы.

Также министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на инцидент на границе, где польские фермеры остановили пассажирский автобус и задержали человека.

Польша
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протесты
пограничники
фермеры
ГПСУ

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