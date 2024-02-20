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Польська поліція покарала фермера, який просив Путіна навести лад в Європі

20 лютого 2024 23:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польська поліція покарала фермера, який просив Путіна навести лад в Європі
Транспарант із закликом до Путіна атакувати країни Європи. Фото: поліція Польщі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Польські правоохоронні органи покарали фермера-страйкаря, який на кордоні з Україною закликав російського президента Володимира  Путіна атакувати Польщу, Україну та Брюссель. Також зловмисник вивісив над банером радянський прапор.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

Як у Польщі покарали фермера-страйкаря, який кликав Путіна

Голова МВС Польщі заявив, що ніхто не буде терпіти таку зухвалу поведінку. 

"Банер, фото якого поширилося в мережі, було негайно вилучено та знищено. Поліція та прокуратура вживають заходів проти провокатора", — написав Кервінський у Twitter.

Польська поліція покарала фермера, який просив Путіна навести лад в Європі
Допис Кервінського. Джерело: Twitter

Скандальний банер та радянський прапор з'явився на одному з тракторів, який перекривав магістраль поблизу села Гожички Водзіславського повіту. Туди негайно прибула польська поліція.

"Ніхто не має права порушувати закон і розпалювати ворожнечу. Згідно з пунктом 1 статті 256 Кримінального кодексу про публічне пропагування фашистського чи іншого тоталітарного державного устрою або розпалювання ненависті на основі національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей було відкрито слідство", — заявили в пресслужбі поліції Польщі.

Польська поліція покарала фермера, який просив Путіна навести лад в Європі
Заява поліції Польщі. Джерело: Twiiter

Нагадаємо, сьогодні під час протесту один з польських аграріїв на своєму тракторі розмістив плакат, на якому звернувся із закликом до кремлівського лідера "розібратися з Україною і Брюсселем", попри те, що інші страйкарі не розділили його поглядів, заявивши, що підтримують Україну. 

А президент країни Анджей Дуда заявив, що ситуація на кордоні — конфлікт інтересів між польськими фермерами та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні, який Польща намагається вирішити. 

Польща
кордон
поліція
Україна
Кримінал
ЄС

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