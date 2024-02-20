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Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго

20 лютого 2024 19:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго
Лідер польських фермерів Міхал Колодзейчак (праворуч). Фото: projektAGROunia/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Польщі може підтримати страйк аграріїв на кордоні з Україною. Так, міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман планує ввести ембарго на імпорт всіх сільськогосподарських товарів з України. 

Про це повідомляє Rzeczpospolyta

В Польщі хочуть ввести ембарго на всі агротовари з України

Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго
Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Джерело: RMF24

"Можливо, рішення не буде, і нам доведеться запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України", — сказав політик.

Водночас Гетьман висловив підтримку страйку аграріїв на кордоні з Україною. 

"Я підтримую протести фермерів, вони протестують за справедливу справу", — сказав Гетьман. 

За словами політика, аграрії блокують дороги, оскільки перебувають у відчаї, і мають на це повне право.

"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право протестувати, вони мають право виражати це різними способами", — сказав Гетьман.

Урядовець додав, що польські аграрії перебувають у дуже складній ситуації, оскільки "витрати сільськогосподарського виробництва надзвичайно зросли, і одночасно рентабельність польського сільського господарства різко скоротилося".

Ситуація на кордоні з Польщею — останні новини

Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.

Додамо, аграрії-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Водночас на КПП "Рава-Руська" страйкарі заблокували рух пасажирського автобуса з українцями. 

Однак вони не зупинилися, і перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині", розсипавши українське зерно з вантажного вагона на залізничній колії.

Польща
кордон
Україна
страйк
імпорт
уряд

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