Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго

Лідер польських фермерів Міхал Колодзейчак (праворуч). Фото: projektAGROunia/Facebook

Уряд Польщі може підтримати страйк аграріїв на кордоні з Україною. Так, міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман планує ввести ембарго на імпорт всіх сільськогосподарських товарів з України.

Про це повідомляє Rzeczpospolyta.

В Польщі хочуть ввести ембарго на всі агротовари з України

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Джерело: RMF24

"Можливо, рішення не буде, і нам доведеться запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України", — сказав політик.

Водночас Гетьман висловив підтримку страйку аграріїв на кордоні з Україною.

"Я підтримую протести фермерів, вони протестують за справедливу справу", — сказав Гетьман.

За словами політика, аграрії блокують дороги, оскільки перебувають у відчаї, і мають на це повне право.

"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право протестувати, вони мають право виражати це різними способами", — сказав Гетьман.

Урядовець додав, що польські аграрії перебувають у дуже складній ситуації, оскільки "витрати сільськогосподарського виробництва надзвичайно зросли, і одночасно рентабельність польського сільського господарства різко скоротилося".

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Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.

Додамо, аграрії-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Водночас на КПП "Рава-Руська" страйкарі заблокували рух пасажирського автобуса з українцями.

Однак вони не зупинилися, і перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині", розсипавши українське зерно з вантажного вагона на залізничній колії.