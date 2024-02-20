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Правительство Польши может поддержать забастовку фермеров — на что предлагают внести полное эмбарго

20 февраля 2024 19:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство Польши может поддержать забастовку фермеров — на что предлагают внести полное эмбарго
Лидер польских фермеров Михал Колодзейчак (справа). Фото: projektAGROunia/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Польши может поддержать забастовку аграриев на границе с Украиной. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман планирует ввести эмбарго на импорт всех сельскохозяйственных товаров из Украины.

Об этом сообщает Rzeczpospolyta.

В Польше хотят ввести эмбарго на все агротовары из Украины

Правительство Польши может поддержать забастовку фермеров — на что предлагают внести полное эмбарго
Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман. Источник: RMF24

"Возможно, решения не будет, и нам придется ввести эмбарго на все сельскохозяйственные товары из Украины", — сказал политик.

В то же время Гетьман выразил поддержку забастовки аграриев на границе с Украиной.

"Я поддерживаю протесты фермеров, они протестуют за справедливое дело", — сказал Гетьман.

По словам политика, аграрии блокируют дороги, поскольку находятся в отчаянии и имеют на это полное право.

"Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право протестовать, они имеют право выражать это разными способами", — сказал Гетьман.

Чиновник добавил, что польские аграрии находятся в очень сложной ситуации, поскольку "издержки сельскохозяйственного производства чрезвычайно выросли, и одновременно рентабельность польского сельского хозяйства резко сократилась".

Ситуация на границе с Польшей - последние новости

Напомним, сегодня польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Добавим, аграрии-митингующие решили продлить блокаду границы с Украиной до апреля. В то же время на КПП "Рава-Русская" забастовщики заблокировали движение пассажирского автобуса с украинцами.

Однако они не остановились и перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини", рассыпав украинское зерно из грузового вагона на железнодорожном пути.

Польша
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Украина
забастовка
импорт
правительство

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