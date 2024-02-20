Дуда відреагував на протести польських фермерів на кордоні з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УНІАН

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ситуація, яка відбувається на кордоні, є певним конфліктом інтересів між польськими фермерами та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні. За його словами, наразі Польща намагається вирішити цю проблему.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському Радіо".

Чому, на думку Дуди, почалися протести

Дуда наголосив, що ці протести поширилися фактично по всьому Євросоюзі, оскільки "фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС".

"Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну", — пояснив польський президент.

Політик зазначив, що польські фермери мають право протестувати, якщо це відбувається законно, то влада їх захищатиме. Проте він наголосив, що блокада кордону є рішенням фермерів, а не уряду Польщі.

Вирішення конфлікту на кордоні

Також він сподівається, що конфлікт вирішиться мирним шляхом.

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща-Україна-водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити й це питання мирним шляхом, шляхом переговорів", — сказав Дуда.

Своєю чергою президент Польщі запевнив, що його країна буде продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російських загарбників.

Нагадаємо, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Крім того, вони вчергове розсипали українське зерно з вантажного вагона.

Також ми писали, що під час сьогоднішьного протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".