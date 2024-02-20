Дуда отреагировал на протесты польских фермеров на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНИАН

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что происходящая на границе ситуация является определенным конфликтом интересов между польскими фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. По его словам, сейчас Польша пытается решить эту проблему.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому Радио".

Почему, по мнению Дуды, начались протесты

Дуда подчеркнул, что эти протесты распространились фактически по всему Евросоюзу, поскольку "фермеры опасаются огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС".

"Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину", — объяснил польский президент.

Политик отметил, что польские фермеры имеют право протестовать, если это происходит законно, то власти будут их защищать. Однако он подчеркнул, что блокада границы является решением фермеров, а не правительства Польши.

Разрешение конфликта на границе

Также он надеется, что конфликт разрешится мирным путем.

"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, достигнутых в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители. Надеюсь, что таким же Таким образом, можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путем переговоров", — сказал Дуда.

В свою очередь президент Польши заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против российских захватчиков.

Напомним, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, они в очередной раз рассыпали украинское зерно из грузового вагона.

Также мы писали, что во время сегодняшнего протеста один из польских фермеров разместил плакат, на котором написан призыв к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем".