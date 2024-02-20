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Польская полиция наказала фермера, который просил Путина навести порядок в Европе

20 февраля 2024 23:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польская полиция наказала фермера, который просил Путина навести порядок в Европе
Транспарант с призывом к Путину атаковать страны Европы. Фото: полиция Польши
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польские правоохранительные органы наказали бастующего, который на границе с Украиной призвал российского президента Владимира Путина атаковать Польшу, Украину и Брюссель. Также злоумышленник вывесил над баннером советский флаг.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

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Глава МВД Польши заявил, что никто не будет терпеть такое дерзкое поведение.

"Банер, фото которого распространилось в сети, было немедленно изъято и уничтожено. Полиция и прокуратура принимают меры против провокатора", — написал Кервинский в Twitter.

Польская полиция наказала фермера, который просил Путина навести порядок в Европе
Пост Кервинского. Источник: Twitter

Скандальный баннер и советское знамя появились на одном из тракторов, который перекрывал магистраль вблизи села Гожички Водзиславского уезда. Туда немедленно прибыла полиция.

"Никто не имеет права нарушать закон и разжигать рознь. Согласно пункту 1 статьи 256 Уголовного кодекса о публичной пропаганде фашистского или иного тоталитарного государственного устройства или разжигания ненависти на основе национальных, этнических, расовых или религиозных различий было открыто следствие", — заявили в пресс-службе полиции Польши.

Польская полиция наказала фермера, который просил Путина навести порядок в Европе
Заявление полиции Польши. Источник: Twiiter

Напомним, сегодня во время протеста один из польских аграриев на своем тракторе разместил плакат, на котором обратился с призывом к кремлевскому лидеру "разобраться с Украиной и Брюсселем", несмотря на то, что другие бастующие не разделили его взгляды, заявив, что поддерживают Украину.

А президент страны Анджей Дуда заявил, что ситуация на границе — конфликт интересов между польскими фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, который пытается решить Польша.

Польша
граница
полиция
Украина
Криминал
ЕС

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