Польская полиция наказала фермера, который просил Путина навести порядок в Европе
Польские правоохранительные органы наказали бастующего, который на границе с Украиной призвал российского президента Владимира Путина атаковать Польшу, Украину и Брюссель. Также злоумышленник вывесил над баннером советский флаг.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
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Глава МВД Польши заявил, что никто не будет терпеть такое дерзкое поведение.
"Банер, фото которого распространилось в сети, было немедленно изъято и уничтожено. Полиция и прокуратура принимают меры против провокатора", — написал Кервинский в Twitter.
Скандальный баннер и советское знамя появились на одном из тракторов, который перекрывал магистраль вблизи села Гожички Водзиславского уезда. Туда немедленно прибыла полиция.
"Никто не имеет права нарушать закон и разжигать рознь. Согласно пункту 1 статьи 256 Уголовного кодекса о публичной пропаганде фашистского или иного тоталитарного государственного устройства или разжигания ненависти на основе национальных, этнических, расовых или религиозных различий было открыто следствие", — заявили в пресс-службе полиции Польши.
Напомним, сегодня во время протеста один из польских аграриев на своем тракторе разместил плакат, на котором обратился с призывом к кремлевскому лидеру "разобраться с Украиной и Брюсселем", несмотря на то, что другие бастующие не разделили его взгляды, заявив, что поддерживают Украину.
А президент страны Анджей Дуда заявил, что ситуация на границе — конфликт интересов между польскими фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, который пытается решить Польша.
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