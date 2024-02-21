Протести на польському кордоні — Дуда прокоментував вимоги фермерів

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Marek Borawski/ KPRP

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Однак зараз польські фермери "хвилюються за своє існування" і мають право на протест, якщо він законний.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв’ю "Українському Радіо".

Що каже Дуда про ситуацію на кордоні з Україною

За словами Дуди, поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме. Він зазначив, що ситуація, яка склалася, це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, "які бояться за своє існування", та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

"Ніколи не було такої ситуації, щоб Польща закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Ні, Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв’язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу", — наголосив польський президент.

За його словами, уряд намагається розв'язати цю проблему. Водночас Дуда підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Що відбувається на кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, який прямував до Німеччини.

Під час протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Однак польські правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та покарали любителя путінського режиму.

Додамо, того ж дня розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.