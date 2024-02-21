Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Протести на польському кордоні — Дуда прокоментував вимоги фермерів arrow

Протести на польському кордоні — Дуда прокоментував вимоги фермерів

21 лютого 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Протести на польському кордоні — Дуда прокоментував вимоги фермерів
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Marek Borawski/ KPRP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Однак зараз польські фермери "хвилюються за своє існування" і мають право на протест, якщо він законний. 

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв’ю "Українському Радіо".

Що каже Дуда про ситуацію на кордоні з Україною

За словами Дуди, поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме. Він зазначив, що ситуація, яка склалася, це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, "які бояться за своє існування", та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

"Ніколи не було такої ситуації, щоб Польща закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Ні, Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв’язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу", — наголосив польський президент.

За його словами, уряд намагається розв'язати цю проблему. Водночас Дуда підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Що відбувається на кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, який прямував до Німеччини

Під час протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем"

Однак польські правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та покарали любителя путінського режиму. 

Додамо, того ж дня розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.

Польща
кордон
протести
Україна
Анджей Дуда
фермери
зерно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі