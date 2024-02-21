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Протесты на польской границе — Дуда прокомментировал требования фермеров

21 февраля 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Протесты на польской границе — Дуда прокомментировал требования фермеров
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Marek Borawski/ KPRP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша никогда не закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины. Однако сейчас польские фермеры "беспокоятся за свое существование" и имеют право на протест, если он законный.

Об этом Анджей Дуда сказал в интервью "Украинскому Радио".

Что говорит Дуда о ситуации на границе с Украиной

По словам Дуды, поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. Он отметил, что сложившаяся ситуация — это определенный конфликт интересов между польскими фермерами, "боящимися за свое существование", и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

"Никогда не было такой ситуации, чтобы Польша закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины. Нет, Польша закрыла свой внутренний рынок для украинского зерна в связи с кризисом на этом рынке и резким падением цен на продукцию, но она не перекрыла возможность транзита зерна через Польшу", — подчеркнул польский президент.

По его словам, правительство пытается решить эту проблему. В то же время Дуда подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Что происходит на границе

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

Во время протеста один из польских фермеров разместил плакат, на котором написан призыв к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем".

Однако польские правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и наказали любителя путинского режима.

В тот же день начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия аграриев соседней страны.

Польша
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Украина
Анджей Дуда
фермеры
зерно

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