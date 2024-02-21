В Польше рассказали, почему украинское зерно стало проблемой для страны
Польское правительство обеспокоено, что украинская агропродукция вытесняет их на немецком рынке. Там считают, что следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС.
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью РАР.
Почему украинское зерно стало проблемой для Польши
Колодзейчак рассказал, что украинская продукция "украла" немецкий рынок в Польше. Там тоже протестуют немецкие фермеры, ведь они не хотят продуктов из Украины.
"Мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров, что они не хотят этих продуктов из Украины, где можно увидеть, что компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эти продукты, которые вызывают беспокойство, и немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией", — сказал замминистра.
По его словам, украинское зерно проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну. Несмотря на то, что Колодзейчак получил несколько сообщений за последнюю неделю о выгрузке украинских товаров в Польше, такая информация не подтвердилась.
Он подчеркнул, что на поступающие в ЕС товары из Украины следует ввести квоты. Также следует сделать более эффективной их транспортировка за пределы ЕС.
"Пока мы даем себя вытеснить с западноевропейских рынков, и это факт", — подытожил Колодзейчак.
Что происходит на границе
Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.
Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию .
Во время протеста один из польских фермеров разместил плакат, на котором написан призыв к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем" .
Однако польские правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и наказали любителя путинского режима.
На массовые протесты отреагировал и президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что его страна никогда не закрывалась сельскохозяйственной продукцией из Украины. Однако сейчас польские фермеры "беспокоятся за свое существование" и имеют право на протест, если он законый.
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