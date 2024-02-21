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В Польше рассказали, почему украинское зерно стало проблемой для страны

21 февраля 2024 10:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше рассказали, почему украинское зерно стало проблемой для страны
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото: РАР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польское правительство обеспокоено, что украинская агропродукция вытесняет их на немецком рынке. Там считают, что следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью РАР.

Почему украинское зерно стало проблемой для Польши

Колодзейчак рассказал, что украинская продукция "украла" немецкий рынок в Польше. Там тоже протестуют немецкие фермеры, ведь они не хотят продуктов из Украины.

"Мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров, что они не хотят этих продуктов из Украины, где можно увидеть, что компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эти продукты, которые вызывают беспокойство, и немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией", — сказал замминистра.

По его словам, украинское зерно проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну. Несмотря на то, что Колодзейчак получил несколько сообщений за последнюю неделю о выгрузке украинских товаров в Польше, такая информация не подтвердилась.

Он подчеркнул, что на поступающие в ЕС товары из Украины следует ввести квоты. Также следует сделать более эффективной их транспортировка за пределы ЕС.

"Пока мы даем себя вытеснить с западноевропейских рынков, и это факт", — подытожил Колодзейчак.

Что происходит на границе

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию .

Во время протеста один из польских фермеров разместил плакат, на котором написан призыв к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем" .

Однако польские правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и наказали любителя путинского режима.

На массовые протесты отреагировал и президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что его страна никогда не закрывалась сельскохозяйственной продукцией из Украины. Однако сейчас польские фермеры "беспокоятся за свое существование" и имеют право на протест, если он законый.

Польша
граница
Украина
рынок
зерно

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