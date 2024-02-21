Зеленский провел ежедневный селектор — какие темы обсуждались

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор с чиновниками. Главная тема обсуждения — блокирование на польской границе.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Что обсуждали на селекторе

Ситуация на границе с Польшей

Зеленский рассказал, что вместе с чиновниками, в частности, вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским, подробно разобрали ситуацию на границе с Польшей и определили следующие шаги. Президент уверяет, что они будут очень скоро.

"Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Глава государства также заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова. Чиновник отчитался по поставкам боеприпасов, оружия, системы РЭБ, дронов. Также с докладом выступил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуациях по направлениям. Кроме того, глава государства заслушал строительство ГУР МО и Службы внешней разведки.

"Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях. Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизнь!" — подчеркнул Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского в Telegram

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На массовые протесты отреагировал и президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что его страна никогда не закрывалась сельскохозяйственной продукцией из Украины. Однако сейчас польские фермеры "беспокоятся за свое существование" и имеют право на протест, если он законен.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак отметил, что украинская агропродукция вытесняет их на немецком рынке. Он считает, что следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС.