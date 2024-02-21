Масштабные протесты фермеров — Зеленский призвал руководство Польши приехать на границу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты польских фермеров и блокаду границы. Украинский лидер поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему с препятствием движения транспорта.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 21 февраля.

Обращение Зеленского к власти Польши

Зеленский напомнил об успешном сотрудничестве соседних стран и подчеркнул, что оно может пошатнуться из-за событий на границе. По его словам, из-за политизации все общие достижения могут оказаться напрасными.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться", — подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что поручил украинскому правительству посетить границу до 24 февраля и разобраться в сложившейся ситуации. При этом президент также обратился с просьбой к коллеге Дуде и премьеру Туску, чтобы те поддержали переговоры и прибыли на границу.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", — заявил Зеленский.

Зеленский призвал представителей Еврокомиссии прибыть на границу

Президент выразил свою готовность приехать на протесты. Лидер Украины обратился к Еврокомиссии с призывом сохранить единство Европы и попросил, чтобы на встрече соседних стран присутствовал также представитель Еврокомиссии.

"Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", — добавил Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Чиновник убежден, что решением проблемы станет диалог с соответствующими институтами ЕС.

Также на ежедневном селекторе 21 февраля Зеленский вместе с чиновниками подробно разобрали ситуацию на границе с Польшей и определили дальнейшие шаги. Президент заверил, что они будут очень скоро.