У Кабміні розповіли, які вимоги висувають поляки на кордоні

Протест поляків на кордоні. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTER

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що польські фермери, які влаштували протести на кордоні з Україною, висувають дві основні вимоги. Однак не виключаються також інші мотиви, зокрема, політичного характеру.

Про це Тарас Висоцький сказав в ефірі телемарафону у середу, 21 лютого.

Чого вимагають поляки на кордоні

"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", — сказав він.

За словами Висоцького, є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики.

"Які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі", — зазначив заступник міністра.

Він повідомив, що наразі Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. Однак з окремими політичними силами Польщі, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.

Висоцький додав, що цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.

Нагадаємо, польський уряд занепокоєний, що українська агропродукція витісняє їхню на німецькому ринку. Там вважають, що слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС.

Станом на сьогодні у чергах на території Польщі перебуває 2 500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.