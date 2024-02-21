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В Кабмине рассказали, какие требования предъявляют поляки на границе

21 февраля 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кабмине рассказали, какие требования предъявляют поляки на границе
Протест поляков на границе. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTER
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что польские фермеры, устроившие протесты на границе с Украиной, выдвигают два основных требования. Однако не исключаются другие мотивы, в частности, политического характера.

Об этом Тарас Высоцкий сказал в эфире телемарафона в среду, 21 февраля.

Чего требуют поляки на границе

"Есть два требования фермеров польских и общеевропейских, которые являются идентичными. Это в части ослабления требований зеленого курса к деятельности фермеров в Европейском союзе. И это в части возвращения льгот и дотаций, которые были отменены или планируются к отмене", — сказал он.

По словам Высоцкого, есть и другие требования, в частности, политического характера, не имеющие отношения к общей аграрной политике.

"Которые в принципе не имеют отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли", — отметил замминистра.

Он сообщил, что в настоящее время Кабмин ведет переговоры с правительством Польши и соответствующими профильными министерствами. Однако с отдельными политическими силами Польши, поддерживающими акции протеста на границе, таких переговоров нет.

Высоцкий добавил, что на этой неделе планируются более тесные коммуникации между министрами аграрной политики двух стран.

Напомним, польское правительство обеспокоено, что украинская агропродукция вытесняет их на немецком рынке. Там считают, что следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС.

На сегодняшний день в очередях на территории Польши находится 2 500 украинских грузовиков. Границу пересекает не более двух-трех грузовиков в час.

Кабинет министров
Польша
переговоры
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Украина
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