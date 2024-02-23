Поляки на границе снова открыли украинские зерновозы и рассыпали продукцию
На польской границе 23 февраля снова испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины в Telegram.
На польской границе снова рассыпали украинскую агропродукцию
В ведомстве рассказали, что 23 февраля около 09:00 на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные высыпали на землю украинский рапс из трех зерновозов. Этот груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.
"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Отмечается, что Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.
Что происходит на границе
Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.
Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.
На фоне массовых протестов Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.
Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.
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