Поляки на границе снова открыли украинские зерновозы и рассыпали продукцию

Испорченный рапс на польской границе. Фото: t.me/miUkraune

На польской границе 23 февраля снова испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины в Telegram.

На польской границе снова рассыпали украинскую агропродукцию

В ведомстве рассказали, что 23 февраля около 09:00 на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные высыпали на землю украинский рапс из трех зерновозов. Этот груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Скриншот сообщения Министерства восстановления в Telegram

Что происходит на границе

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

На фоне массовых протестов Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.