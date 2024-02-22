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У Дуди відреагували на заклики Зеленського зустрітись на кордоні

22 лютого 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Дуди відреагували на заклики Зеленського зустрітись на кордоні
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

Зеленський запросив Дуду зустрітися на кордоні — відповідь Варшави 

У Польщі прийняли пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо зустрічі через протести польських фермерів. Однак там вважають, що зустріч на кордоні — "погана ідея" і для цього потрібне безпечніше місце. Наприклад, Варшава, Жешув чи Люблін. 

"Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", — сказав Дера.

Він додав, що президент та уряд виступають за те, що вести відповідний діалог, адже лише так можна розв'язати таку "потужну проблему". 

"Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цього погляду, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", — наголосив польський посадовець.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський  доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Також секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Посадовець переконаний, що розв'язанням проблеми стане діалог з відповідними інституціями ЄС.

Польща
кордон
переговори
Анджей Дуда
фермери
блокада

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