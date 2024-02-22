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У Дуды отреагировали на призывы Зеленского встретиться на границе

22 февраля 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У Дуды отреагировали на призывы Зеленского встретиться на границе
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.

Об этом заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVN24.

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В Польше приняли предложение украинского президента Владимира Зеленского по поводу встречи из-за протестов польских фермеров. Однако там считают, что встреча на границе — "плохая идея" и для этого нужно более безопасное место. К примеру, Варшава, Жешув или Люблин.

"Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут происходить там. Это о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", — сказал Дера.

Он добавил, что президент и правительство выступают за то, что вести соответствующий диалог, ведь только так можно решить такую ​​"мощную проблему".

"Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, смотря с этой точки зрения, потому что решительность обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — подчеркнул польский чиновник.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Чиновник убежден, что решением проблемы станет диалог с соответствующими институтами ЕС.

Польша
граница
переговоры
Анджей Дуда
фермеры
блокада

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