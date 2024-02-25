В Польше неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы

Рассыпана украинская кукуруза в Польше. Фото: скриншот с видео

Неизвестные лица 25 февраля высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Об этом сообщает РиK.

Повреждение украинской агропродукции 25 февраля

Как известно, 25 февраля на железной дороге в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства неизвестные высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Мининфраструктуры сообщило о повреждении 160 тонн украинского зерна на польской железнодорожной станции. Отмечается, что груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Реакция Украины

На инцидент отреагировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Следовательно, совершившие эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", — сказал он.

Министр подчеркнул, что это уже четвертый "случай вандализма" на польских железнодорожных станциях, оставшийся безнаказанным.

Другие случаи порчи украинского зерна

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Ситуация повторилась 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. В этот раз неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на инцидент и заявил, что такие действия поляков являются "низостью и позором".