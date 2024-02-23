Сутички на польському кордоні - як зупинити незадоволених поляк

Польські фермери розсипають зерно. Фото: з відкритих джерел

На польському кордоні тривають сутички. Псуючи українську агропродукцію, польські фермери намагаються вибити для себе преференції і отримати кошти від Брюсселя. Таку думку висловив народний депутат України, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

В інтерв'ю Новини.LIVE він назвав єдину умову, яка може зупинити сутички на польському кордоні.

Сутички на польському кордоні

"Я думаю, що це періодично відбуватиметься постійно, поки ми не станемо повноправними членами Європейського Союзу. Бо вони часто використовують цю ситуацію, щоб отримати собі додаткові преференції і дотації. Минулого року вони вибили з Брюсселя більше 100 млн євро додаткових коштів. Цей рік наприкінці січня додаткових 200 з чимось мільйонів погодили. Значить, Брюссель пішов на поступки щодо їхньої програми по Грін Ділу", — сказав Соломчук.

Він вважає, що поляки користуються можливістю і вибивають для себе гроші, а тоді зупиняться. Однак з часом знову захочуть додаткових пару сотень мільйонів і почнуть знову рухати цю тему.

Нагадаємо, що польські активісти на кордоні під час своїх протестів вже не вперше висипають з вантажівок та залізничних вагонів українське зерно. Новини.LIVE запитало поляків про ситуацію, їхні думки різні.

Як ми писали раніше, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та Президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Ситуація на польському кордоні 23 лютого знову повторилася — зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.