Висипане зерно на польському кордоні - реакція українських аграріїв

Поляки висипали зерно на кордоні. Фото: з відкритих джерел

Польські активісти на кордоні під час своїх протестів вже не вперше висипають з вантажівок та залізничних вагонів українське зерно. Перша подібна акція обурила українців, також не розуміють таких дій фермери.

Зерно з тих вантажівок належало маленькому львівському фермеру, розповів Новини.LIVE народний депутат України, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Українське зерно на польському кордоні

"Українські аграрії не розуміють, чому так вчиняють польські активісти, фермери, хто це висипав. Через те, що зерно їде транзитом через Польщу, там нічого не залишається. Ті вантажівки, з яких висипали зерно, їхали до Естонії. Філія цієї компанії зареєстрована в місті Дубно Рівненської області. Якщо не помиляюся, то та пшениця була з маленького фермерського господарства Львівської області Сокальського району. Ніякі це не холдинги, маленьке господарство. Естонська компанія купила і везла до себе в Естонію", — сказав Соломчук.

За його словами, зерно, яке висипали з залізничних вагонів, їхало в Німеччину. Нардеп додав, що не розуміє дій активістів, адже Польща заробляє на транзиті.

"Вантажівка паливо заливає в Польщі, за автошляхи сплачує, потяг за шляхи сплачує, збір за перевантаження сплачується. Польський бюджет тільки на транзиті української сільськогосподарської продукції за рік заробляє кілька мільйонів євро", — додав Соломчук.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Також польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Новини.LIVE дізналося, як на це реагують поляки.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Ситуація на польському кордоні 23 лютого знову повторилася — зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.