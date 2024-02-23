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Поляки высыпали зерно маленького львовского фермера — реакция украинских аграриев

23 февраля 2024 12:52
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Высыпанное зерно на польской границе – реакция украинских аграриев
Поляки высыпали зерно на границе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Польские активисты на границе во время своих протестов уже не впервые высыпают из грузовиков и железнодорожных вагонов украинское зерно. Первая подобная акция возмутила украинцев, также не понимают таких действий фермеры. 

Зерно из этих грузовиков принадлежало маленькому львовскому фермеру, рассказал Новини.LIVE народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Украинское зерно на польской границе

"Украинские аграрии не понимают, почему так поступают польские активисты, фермеры, кто это высыпал. Из-за того, что зерно едет транзитом через Польшу, там ничего не остается. Те грузовики, из которых высыпали зерно, ехали в Эстонию. Филиал этой компании зарегистрирован в городе Дубно Ровенской области. Если не ошибаюсь, то та пшеница была из маленького фермерского хозяйства Львовской области Сокальского района. Никакие это не холдинги, маленькое хозяйство. Эстонская компания купила и везла к себе в Эстонию", — сказал Соломчук.

По его словам, зерно, которое высыпали из железнодорожных вагонов, ехало в Германию. Нардеп добавил, что не понимает действия активистов, ведь Польша зарабатывает на транзите.

"Грузовик топливо заливает в Польше, за автодороги платит, поезд за пути платит, сбор за перегрузку платится. Польский бюджет только на транзите украинской сельскохозяйственной продукции за год зарабатывает несколько миллионов евро", — добавил Соломчук.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Также польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Новини.LIVE узнало, как на это реагируют поляки.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду также посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Ситуация на польской границе 23 февраля снова повторилась — испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Польша
протесты
Украина
зерно
железная дорога

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