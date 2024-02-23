Схватки на польской границе – как остановить недовольных поляк

Польские фермеры рассыпают зерно. Фото: из открытых источников

На польской границе продолжаются столкновения. Портя украинскую агропродукцию, польские фермеры пытаются выбить для себя преференции и получить средства от Брюсселя. Такое мнение высказал народный депутат Украины, член комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

В интервью Новини.LIVE он назвал единственное условие, которое может остановить стычки на польской границе.

Стычки на польской границе

"Я думаю, что это будет периодически происходить постоянно, пока мы не станем полноправными членами Европейского Союза. Они часто используют эту ситуацию, чтобы получить себе дополнительные преференции и дотации. В прошлом году они выбили из Брюсселя более 100 млн евро дополнительных средств. Этот год в конце января дополнительных 200 с чем-то миллионов согласовали. Значит, Брюссель пошел на уступки по их программе по Грин Дилу", — сказал Соломчук.

Он считает, что поляки пользуются возможностью и выбивают для себя деньги, а затем прекратят. Однако со временем снова захотят дополнительных пару сотен миллионов и начнут снова двигать эту тему.

Напомним, что польские активисты на границе во время своих протестов уже не впервые высыпают из грузовиков и железнодорожных вагонов украинское зерно. Новини.LIVE спросило поляков о ситуации, их мнения разные.

Как мы писали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и Президента Польши Анджея Дуду также посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Ситуация на польской границе 23 февраля снова повторилась — испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.