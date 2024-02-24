На кордоні з Польщею невідомі втретє висипали українську продукцію

Розсипана агропродукція. Фото: Facebook/Мінінфраструктури

На кордоні з Польщею у суботу, 24 лютого, вчергове пошкодили вантаж з українською продукцією. Цього разу невідомі висипали агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Пошкодили вантаж з агропродукцією 24 лютого

"Втретє пошкодили українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що близько дев'ятої ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами.

Міністр Олександр Кубраков зауважив, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.

"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", — наголосив він.

Кубраков закликав польські правоохоронні органи негайно відреагувати.

Скриншот допису Мінінфраструктури

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль з українською делегацією прибув до Польщі для переговорів із польським урядом щодо блокади кордону. Втім, зустріч так і не відбулася.

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон і закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язувати проблему перешкоджання руху транспорту.