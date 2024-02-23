Блокада границы — Шмыгаль ответил, состоялась ли встреча с польским правительством

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с украинской делегацией. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией прибыл в Польшу для переговоров с польским правительством о блокаде границе. Впрочем, встреча так и не состоялась.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Шмыгаль про блокаду границы

Шмыгаль сообщил, что за последние шесть месяцев Украина оказалась в ситуации непрерывной блокады границы с Польшей, что нанесло удар по экономике и способности нашей страны к защите.

Месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша — это ключевой и надежный союзник Украины в их общей борьбе против зла. Тогда же было выражено согласие, что блокирование границ наносит вред обеим странам и что необходимо избегать подобных ситуаций в будущем.

"Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в разрешении этой ситуации. Мы идем на встречу. Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равны партнеры и союзники", — написал Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что вместе с ним в Польшу прибыли: заместитель председателя правительства Ольга Стефанишина, заместитель премьера по вопросам восстановления Александр Кубраков, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, министр агропромышленного комплекса Николай Сольский, замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономического развития Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, командующий Государственной пограничной службой, генерал Сергей Дейнеко, и начальник Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими членами правительства сегодня не состоялась", — указал Шмыгаль.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 21 февраля Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призывало власти Польши разблокировать границу, потому что это не имеет оправдания.