Блокада границы — Туск назвал дату встречи правительств Польши и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Правительства обеих стран планируют провести встречу 28 марта по урегулированию этого вопроса.

Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Встреча чиновников Украины и Польши

Туск отметил необходимость решения проблемы, возникшей на границе Украины и Польши.

"Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не требует проявлений доброй воли, но требует тяжелой работы. Должны найти совместное решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров", — сказал он.

По его словам, встреча чиновников по этому вопросу состоится в Варшаве 28 марта.

Напомним, 21 февраля Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев. Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.