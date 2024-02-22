Блокада кордону — Туск назвав дату зустрічі урядів Польщі та України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Уряди обох країн планують провести зустріч 28 березня щодо врегулювання цього питання.

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Зустріч урядовців України та Польщі

Туск наголосив на необхідності вирішення проблеми, що виникла на кордоні України та Польщі.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів", — сказав він.

За його словами, зустріч урядовців щодо цього питання відбудеться у Варшаві 28 березня.

Нагадаємо, 21 лютого Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.