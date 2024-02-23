Блокада кордону — Шмигаль відповів, чи відбулася зустріч із польським урядом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з українською делегацією. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з українською делегацією прибув до Польщі для переговорів із польським урядом щодо блокади кордону. Втім, зустріч так і не відбулася.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Шмигаль для блокади кордону

Шмигаль повідомив, що за останні шість місяців Україна опинилася в ситуації безперервної блокади кордону з Польщею, що завдало удару по економіці та здатності нашої країни до захисту.

Місяць тому у Києві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща — це ключовий та надійний союзник України у їхній спільній боротьбі проти зла. Тоді ж було висловлено згоду, що блокування кордонів завдає шкоди обом країнам і що необхідно уникати подібних ситуацій у майбутньому.

"Ми розуміємо складнощі, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники", — написав Шмигаль.

Голова Кабміну додав, що разом із ним до Польщі прибули: заступник голови уряду Ольга Стефанишина, заступник прем'єра з питань відновлення Олександр Кубраков, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр агропромислового комплексу Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебійніс, заступник міністра економічного розвитку Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, командувач Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко та начальник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

"Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", — зазначив Шмигаль.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скрbншот

Нагадаємо, 21 лютого Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон і закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язувати проблему перешкоджання руху транспорту.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало владу Польщі розблокувати кордон, бо це не має виправдання/