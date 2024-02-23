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Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту аграрної продукції, — апарат Дональда Туска

23 лютого 2024 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту аграрної продукції, — апарат Дональда Туска
Аграрна продукція України. Фото: depositphotos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник апарату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска Ян Грабець заявив, що переговори між Польщею та Україною далекі від угоди щодо імпорту аграрної продукції, яку заблокували фермери на кордоні. Польща незадоволена рішенням для аграріїв.

Про це повідомило видання AFP у п'ятницю, 23 лютого.

Угода України з Польщею

Грабець наголосив, що поточний хід переговорів з Україною "не дозволяє вважати, що знайдено рішення, яке б задовольняло інтереси Польщі або польських сільгоспвиробників".

"Ми знаходимося далеко від досягнення згоди. На жаль, відсутня пропозиція від України, яка давала б підстави для оптимізму у вирішенні кризи, що склалася в торговельних відносинах", — зазначив представник польського уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль з українською делегацією прибув до Польщі для переговорів із польським урядом щодо блокади кордону. Втім, зустріч так і не відбулася.

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон і закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язувати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польща
переговори
Україна
фермери
блокада
Дональд Туск

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